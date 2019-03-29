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Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı

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Devlet Üretme Çiftlikleri, 10 baş tosun, 30 baş koyun, 30 baş oğlak ve 50 baş kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.
Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı

Yapılan açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedildi.

İhaleyi kazananların en geç 12 Nisan Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, “12 Nisan, 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararı iptal edilecektir. Kasaplık satışına sunulan hayvanlar Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilir. Teklifler en geç 5 Nisan Cuma günü günü, saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO)  Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.” denildi.

Devlet Üretme Çiftliklerinde her yaşta damızlık büyükbaş satışlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, satışlarla ilgili Çömlekçi DÜÇ’ne başvurulabileceği ifade edildi.

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