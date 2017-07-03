"Devlet yardım mı edecek? Yoksa soymaya devam mı edecek?"

Eğitim Bakanlığı tarafından Kamu Okullarının sürekli olarak parasızdır açıklamalarına karşın vatandaş ayni kanaatte olmadığını dile getiren açıklamalarda bulunuyor.

Taner Ulutaş

Okullardaki eğitim farklılıklardan da dem vuran vatandaşlar bazı okullarda verilen eğitimin yeterli olmadığını dile getiriyor.

Hüseyin Ulusu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "bizler özenerek yetiştirdiğimiz çocuklarımızı önce Allah’a daha sonrada Eğitim Bakanlığına emanet ediyoruz. Ama maalesef yanlış yapıyoruz. Tabi yanlış yapanlar herkes değil. Çünkü KKTC’de okullarda eğitim kalitesi kesinlikle farklıdır. Koskoca Şht. Zeki Salih Okulundan bir tane bile Kollej sınavını kazanan öğrenci yokken, nasıl olurda hemen yanı başındaki Polat Paşa İlk Okulundan 22 tane öğrenci mezun çıkartabiliyor. Şht. Zeki Salih Okulundaki kaybeden öğrencilerin düşük notları aslında o çocukların notları değil. Bu notlar işini yapmayan Eğitim Bakanına verilen nottur. Benim kızım okulun en başarılı öğrencisi olmasına ve tüm notları hep olmasına rağmen koleji kazanamıyorsa artık burada deniz bitti demekten öte bir şey söylememek gerek" dedi.

Hüseyin Ulusu açıklamasına devamla, "bakanımız bu fark olayına her öğrenci kazanacak diye bir kayıt yoktur derken, bu işi layıkı ile yapamamanın gerçeğini de ortaya koyuyor. Bakan bu işi yapamıyorsa ki yapamıyor ya görevinden alınmalı yada istifa etmelidir. Çünkü bakan Şht. Zeki Salih İlkokulundaki öğrencilerin geleceği ile oynuyor. Benim ricam Ombudsman Emine Dizdarlı ile Sayın Başbakanın bu çocuklara bir şans vermesidir" ifadesinde bulundu.

"Kamu okulları parasız diyenler Okul kayıt parası 150 TL. okul üniforması 40 TL. olarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunuyor. Her 15 günde okuldan para toplanıyor ve bizler bu paraları ödüyoruz diyen Hüseyin Ulusu, bu okullar Devlet okulu değilmi? 12 yaşındaki çocukların parasına mı göz diktiler? Eğer Eğitim Bakanlığının parası yoksa, nasıl olurda bu kadar lüks araçlara binerler? Ancak unutulmaması gerekir ki, lüks araçların bakımı da pahalı olur" ifadesinde bulundu.

Kamu okullarında alınan ücretler ile ilgili olarak Vicdan Onurver ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Devlet okullarına kayıt ücretleri 150 lira - kıyafet ücretleri 420 lira - okul dergi ücreti 25 lira. Toplam 595 lira bir çocuk için. Ayrıyeten defteri, kalemi, çantası derken 1000 lirayı bulur. Peki, 2 çocuğu ve daha fazlası olanlar bu yükün altından nasıl kalkacaklar? Devlet yardım mı edecek? Yoksa soymaya devam mı edecek?" Diyerek tepkisini dile getirdi.