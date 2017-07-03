 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,140
  • Dolar 3,5238
  • Euro 4,0195
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

"Devlet yardım mı edecek? Yoksa soymaya devam mı edecek?"

» »
"Devlet yardım mı edecek? Yoksa soymaya devam mı edecek?"
Eğitim Bakanlığı tarafından Kamu Okullarının sürekli olarak parasızdır açıklamalarına karşın vatandaş ayni kanaatte olmadığını dile getiren açıklamalarda bulunuyor.

Taner Ulutaş

Okullardaki eğitim farklılıklardan da dem vuran vatandaşlar bazı okullarda verilen eğitimin yeterli olmadığını dile getiriyor.

Hüseyin Ulusu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "bizler özenerek yetiştirdiğimiz çocuklarımızı önce Allah’a daha sonrada Eğitim Bakanlığına emanet ediyoruz. Ama maalesef yanlış yapıyoruz. Tabi yanlış yapanlar herkes değil. Çünkü KKTC’de okullarda eğitim kalitesi kesinlikle farklıdır. Koskoca Şht. Zeki Salih Okulundan bir tane bile Kollej sınavını kazanan öğrenci yokken, nasıl olurda hemen yanı başındaki Polat Paşa İlk Okulundan 22 tane öğrenci mezun çıkartabiliyor.  Şht. Zeki Salih Okulundaki kaybeden öğrencilerin düşük notları aslında o çocukların notları değil. Bu notlar işini yapmayan Eğitim Bakanına verilen nottur. Benim kızım okulun en başarılı öğrencisi olmasına ve tüm notları hep olmasına rağmen koleji kazanamıyorsa artık burada deniz bitti demekten öte bir şey söylememek gerek" dedi.

Hüseyin Ulusu açıklamasına devamla, "bakanımız bu fark olayına her öğrenci kazanacak diye bir kayıt yoktur derken, bu işi layıkı ile yapamamanın gerçeğini de ortaya koyuyor. Bakan bu işi yapamıyorsa ki yapamıyor ya görevinden alınmalı yada istifa etmelidir.  Çünkü bakan Şht. Zeki Salih İlkokulundaki öğrencilerin geleceği ile oynuyor. Benim ricam Ombudsman Emine Dizdarlı ile Sayın Başbakanın bu çocuklara bir şans vermesidir" ifadesinde bulundu.

"Kamu okulları parasız diyenler Okul kayıt parası 150 TL. okul üniforması 40 TL. olarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunuyor. Her 15 günde okuldan para toplanıyor ve bizler bu paraları ödüyoruz diyen Hüseyin Ulusu, bu okullar Devlet okulu değilmi? 12 yaşındaki çocukların parasına mı göz diktiler? Eğer Eğitim Bakanlığının parası yoksa, nasıl olurda bu kadar lüks araçlara binerler? Ancak unutulmaması gerekir ki, lüks araçların bakımı da pahalı olur" ifadesinde bulundu.

Kamu okullarında alınan ücretler ile ilgili olarak Vicdan Onurver ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Devlet okullarına kayıt ücretleri 150 lira - kıyafet ücretleri 420 lira - okul dergi ücreti 25 lira. Toplam 595 lira bir çocuk için. Ayrıyeten defteri, kalemi, çantası derken 1000 lirayı bulur. Peki, 2 çocuğu ve daha fazlası olanlar bu yükün altından nasıl kalkacaklar? Devlet yardım mı edecek? Yoksa soymaya devam mı edecek?" Diyerek tepkisini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı yangınla ilgili bilgi istedi02 Temmuz 2017 Pazar 17:13
  • Barbaros geldiği gibi gitti...02 Temmuz 2017 Pazar 16:38
  • İşte Kalkanlı'daki yangınla ilgili son gelişmeler!02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Kalavaç muhtarından ince gönderme02 Temmuz 2017 Pazar 15:41
  • Basın-Sen: “Madımak Oteli’nde yanan ateş aydın insanları yakmaya devam ediyor”02 Temmuz 2017 Pazar 14:31
  • "Sevgi Mağarası”nın açılışı yarın yapılacak02 Temmuz 2017 Pazar 14:20
  • AKP'li vekil KKTC'deki uyuşturucu sorununu çözmeye geliyor02 Temmuz 2017 Pazar 14:15
  • Kalkanlı'daki yangın kontrol altına alınamıyor!02 Temmuz 2017 Pazar 13:46
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Çavuşoğlu ile görüşecek02 Temmuz 2017 Pazar 12:51
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: "Karar haftasındayız"02 Temmuz 2017 Pazar 12:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti