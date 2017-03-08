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Devlet yeni münhal açtı

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Devlet yeni münhal açtı
Yüksek Adliye Kurulu, yeni atama ve terfi gerçekleştirecek

Kıbrıs Gazetesi’nden Emine Uysal’ın haberine göre, Yüksek Adliye Kurulu, iki yargıç ataması için açtığı münhale başvuran 8 adaydan sadece birini atamaya yeterli buldu ve bu münhalı kapattı, ardından yeni bir münhal açtı.

İki yargıç alımı yapması beklenen kurul, 8 aday arasından sadece Gülay Süleymanoğlu’nu yargıçlığa atadı ve daha sonra gerçekleştirilen toplantılardan sonuç alınamayıp, münhalı kapattı.

Kurul, ayrıca Kıdemli Yargıç Nüvit Gazi Hacı’yı Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na, Yargıç Ayşen Toroslu’yu ise kıdemli yargıçlığa atamıştı.

Yüksek Adliye Kurulu’nun yeni açtığı münhalde ise, iki Kaza Mahkemesi Başkanı ve iki kıdemli yargıç terfisi yapacağı öğrenildi.

Yüksek Adliye Kurulu, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Mahkeme Yargıcı, Başsavcı, Cumhurbaşkanı’nın tayin ettiği üye, Meclis’in tayin ettiği bir üye, Barolar Birliği’nin atayacağı bir üyeden oluşuyor.

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