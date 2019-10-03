Devlete alınan elektirikli otomobillerin ihalesiz alındığı ortaya çıktı!

Devete alınan elektirkli otomobillerin ihalesiz alındığı ortaya çıktı!

Özersay: İhalesiz Alınan Elektrikli Araçları İncelemeye Aldık

Geçen hükümet döneminde Maliye Bakanlığı tarafından ihalesiz olarak satın alınan elektrikli taşıtlarla ilgili olarak da hükümetin gerekli hassasiyeti gösterdiğini ve konuyu Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aktardığını ifade eden Özersay “bu alımın neden ihalesiz yapıldığına detaylı şekilde Başbakanlık Denetleme Kurulu bakıyor. Raporunu hazırlayacak. Eğer konu İhale Yasasının ilgili maddesindeki istisnaya uygun değilse ya da devletin zarara uğratılması durumu varsa tabi ki gereğini yapacağız. Konuyu gerekli soruşturmanın yapılması için polise aktaracağız” dedi.