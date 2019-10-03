  • BIST 104.495
  • Altın 275,350
  • Dolar 5,6956
  • Euro 6,2436
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Devlete alınan elektirikli otomobillerin ihalesiz alındığı ortaya çıktı!

» »
Devlete alınan elektirikli otomobillerin ihalesiz alındığı ortaya çıktı!
Devlete alınan elektirikli otomobillerin ihalesiz alındığı ortaya çıktı!

Devete alınan elektirkli otomobillerin ihalesiz alındığı ortaya çıktı!

Özersay: İhalesiz Alınan Elektrikli Araçları İncelemeye Aldık

Geçen hükümet döneminde Maliye Bakanlığı tarafından ihalesiz olarak satın alınan elektrikli taşıtlarla ilgili olarak da hükümetin gerekli hassasiyeti gösterdiğini ve konuyu Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aktardığını ifade eden Özersay “bu alımın neden ihalesiz yapıldığına detaylı şekilde Başbakanlık Denetleme Kurulu bakıyor. Raporunu hazırlayacak. Eğer konu İhale Yasasının ilgili maddesindeki istisnaya uygun değilse ya da devletin zarara uğratılması durumu varsa tabi ki gereğini yapacağız. Konuyu gerekli soruşturmanın yapılması için polise aktaracağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan "Sahibine Mesajlar"03 Ekim 2019 Perşembe 09:42
  • HAKSEN: Tapu Kadastro Dairesi’nin bu haliyle etkin hizmet vermesi beklenemez03 Ekim 2019 Perşembe 09:36
  • Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem!03 Ekim 2019 Perşembe 09:16
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 3 Ekim Perşembe )03 Ekim 2019 Perşembe 09:16
  • KTHES: Evrak dağıtılması insan hayatından daha mı önemliydi.!02 Ekim 2019 Çarşamba 20:55
  • Az gittik New York’a gittik, bir arpa boyu yol gidemedik! - Erkut YILMABAŞAR yazdı02 Ekim 2019 Çarşamba 19:56
  • İşte Bakanlar Kurulu kararları02 Ekim 2019 Çarşamba 19:36
  • Karpaz'da kamyon ile Motosiklet kafa kafaya çarpıştı02 Ekim 2019 Çarşamba 18:51
  • Sucuoğlu, Türkiye Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Arslan’ı kabul etti02 Ekim 2019 Çarşamba 17:52
  • Gazeteciler Birliği diksiyon kursu düzenliyor02 Ekim 2019 Çarşamba 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti