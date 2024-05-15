  • BIST 10170.81
  • Altın 2459.504
  • Dolar 32.277
  • Euro 34.9682
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Devleti zarara uğrattılar...

» »
“Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temin Etme ve Gümrük Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Adnan Altındağ’ın ardından suçla bağlantılı A.Ş.D de tutuklandı.
Devleti zarara uğrattılar...

Zanlı mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı.

Suiçmez 29 Mart 2024 tarihinde mahkemenin Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için vermiş olduğu direktif doğrultusunda soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Polis başlatılan soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi ürün alımı için 2022-2023 yıllarını kapsayan süre için verdiği tıbbi ürün ihalesi kapsamında Türkiye’den ürün alan A.A'nın  yüksek meblağlı tıbbi ürünleri sahte faturalarla gümrükte düşük fiyata beyan ederek, ülkeye soktuğunu belirlediklerini kaydetti.

Polis, meseleyle ilgili tutuklu bulunan A.A'nın ofisinde yapılan aramada 2022 yılına ait Azin Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. adına düzenlenen ve Kalden Ticaret’e yazılan bir adet fatura tespit edildiğini söyledi.

Polis, söz konusu faturayla A.Ş.D'nin işletmeciliğini yaptığı Kalden Ticaret Ltd. şirketinin Türkiye’den 2 fatura karşılığında satın aldığı tıbbı ürünlerle ilgili, sahte olarak düzenlendiğine inanılan Azin Danışmanlık Mimarlık Medical isimli işletmeye ait faturaları dolandırmak kastıyla ön izin almak için İlaç ve Eczacılık Dairesine ve Gümrük işlemleri için Ercan Gümrük Şubesinde tedavüle sürdüğünün  tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının böylelikle Türkiye’den 68 bin TL’ye alınan tıbbı ürünleri gümrüğe 5 bin TL olarak beyan ettiğini kaydetti.  

Polis, İlaç ve Eczacılık Dairesi ile gümrükten yapılan araştırmada Kalden Ticarete ait bir adet daha fatura bulduklarını açıkladı. Polis, söz konusu 2 faturayla ilgili zanlıdan izahat istendiğini, “Hatırlamıyorum. Elden ödeme yapmış olabilirim” diyerek makul izahat veremediğini belirtti. Polis, Sağlık Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu, gümrük dairesinden araştırma yaptıklarını, alınacak çok sayıda ifade ve aranan emare olduğunu belirterek, zanlının aleyhinde iki gün ek tutukluluk emri talep edildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer KKTC... Öz annesini dolandırdı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:28
  • 3 saatlik elektrik kesintisi15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:27
  • Vakıflar İdaresi, Arnavut Cami’ye yapılan saldırıyı kınadı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:26
  • Tatar, emekliye ayrılan Şefik ile yeni atanan Özerdağ’ı kabul etti15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:25
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Trabzon’da temaslarda bulunuyor15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:23
  • Restoran işletmecisinin kredi kartını çaldı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:23
  • Hamitköy’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi tutuklandı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:22
  • İkamet izinsiz 8 kişi daha tutuklandı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:21
  • Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 103 Araç daha trafikten men edildi!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:20
  • 19 Mayıs Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası bugün başladı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti