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“Devletimizi güçlendirmek, halkımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için çalışıyoruz”

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“Devletimizi güçlendirmek, halkımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için çalışıyoruz”
“Devletimizi güçlendirmek, halkımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının, KKTC’nin ilanının 39’uncu yıl dönümü onuruna Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlediği resim, heykel, vitray, seramik ve baskı resimlerini bir araya getiren Cumhuriyet Sergisi’nin açılışını yaptı.

Sergi açılışında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği 429. sergide bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Sergisi’nin, KKTC’nin kuruluşunun 39. yılında açılmasının gurur verici olduğunu belirtti.

KKTC’nin kolay kurulmadığını, bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar bağımsız, özgür bir KKTC’nin, Türklük dünyası içinde büyük önem arz ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti;

“Yakın Doğu Üniversitesi’nde çeşitli Türk devletlerinden sanatseverler, akademisyenler hizmet vermektedir. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde çok sayıda sergi açılmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı’nın üye ülkelerinden gelen sanatçıların burada yaptığı çalışmalar, bizi tarihten geleceğe taşımaktadır. Devletimizi güçlendirmek, halkımızın bağımsızlığı ve özgürlüğü için çalışıyoruz.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Yakın Doğu Üniversitesi’nin ürettiği ‘Günsel’ arabalarının da resmîgeçitte bulunmasının mesajı şuydu; ‘KKTC artık kendi arabasını üretme aşamasına gelmiştir. Bu ülkede çok büyük kazanımlarımız ve eserlerimiz vardır.’ KKTC, aşama aşama güçlenmektedir. Kıbrıs Türkü’nün, refah ve huzur içinde yaşayabilmesi önemlidir. Bütün bu çalışmalar, Kıbrıs Türk halkının neleri başarabileceğinin en büyük göstergesidir.”

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