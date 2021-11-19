Devletimizin Temel İhtiyaç Olan Ürünlerde Acilen İndirim Yapmasını Bekliyoruz

Milli İradeye Saygı Platformu Bünyesindeki Esnaf Ve Kuruluşlar Yüzde 10 İle 30 Arasında İndirim Yapacak

Milli İradeye Saygı Platformu bünyesindeki esnaf, kurum ve kuruluşların, pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar ve dövizdeki artış nedeniyle halka bir nebze de olsun nefes aldırmak için indirim uygulama kararı aldığı açıklandı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, indirim, yüzde 10 ile 30 aralığında uygulanacak.

Açıklamada, bu uygulamanın ülkedeki bütün esnafa örnek olması arzusu ifade edilerek “Özellikle hükümete seslenişte bulunarak, biz elimizi taşın altına koyuyoruz ve devletimizden de temel ihtiyaç olan ürünlerde indirim yapmasını acilen ve ivedilikle bekliyoruz” denildi.