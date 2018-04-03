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"Devletimizin yetkilileri önemli kurumlarının özelleştirilmesinin ne sonuçlara mal olacağını görmek istememektedirler"

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Ercan'da bakımsızlıktan dökülen bina hakkında bir bildiri yayımladı
"Devletimizin yetkilileri önemli kurumlarının özelleştirilmesinin ne sonuçlara mal olacağını görmek istememektedirler"

2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin finansmanı ile dönemin en teknolojik alt yapısı ile kurulan Ercan Hava Trafik Yönetim Merkezi’nin bulunduğu SMART binası fotoğraflarda da görüleceği üzere bakımsızlıktan dökülmektedir. Bir süredir hem idarecilerimizin hem de Ercan ihalesini alan şirketin dikkatini buradaki sorunlara çekmeye çalışıyoruz. Fakat görüyoruz ki stratejik açıdan oldukça önemli olan bu bina kaderine terk edilmekte ve özel sektörün kar hırsına yenik düşmektedir. 

Maalesef tüm uyarılarımıza rağmen devletimiz söz konusu şirket karşısında nedense etkili adımlar atamamaktadır.  Geçtiğimiz yıl içerisinde Ercan Havalimanı’nı işleten şirketinin yöneticileri, Hava Trafik Merkez odasındaki hastalık yayan zeminin değiştirilmesi konusunda bizzat Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş tarafından ikaz edilmesine rağmen söz konusu sözleşmeden doğan yükümlüğünü yerine getirmemiştir. Bu ülkenin Maliye Bakanının talimatı havada kalmıştır.

Bu denli büyük şirketler karşısında boynu bükük olan devletimizin yetkilileri maalesef halen ülkemizin stratejik olarak önemli kurumlarının özelleştirilmesinin ne sonuçlara mal olacağını görmek istememektedirler. Bugün daha fazla kar için kontrolörlerin sağlığını umursamayan bu tarz şirketler yarın halkın en temel haklarına da saygı duymayacaktır. Bu gerçekleri söylediğimiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı talep ettiğimiz için söz konusu şirket yetkilileri tarafından maalesef çirkin hakaretlere maruz kalıyoruz. Bugün “aşağlık ve yalancı” ilan edildik bir bakarsınız yarın vatan haini de ilan ediliriz. 

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