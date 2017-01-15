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Devletin tüm hizmetlerine zam geldi!

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Devletin tüm hizmetlerine zam geldi!
Resmi Gazete’de yayımlanan harç değişikliklerine göre Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şeye zam yapıldı

EHLİYETTE 60 TL’YE VARAN ZAM: 

Havadis Gazetesi'nden Duygu Alan'ın haberine göre, sürüş ehliyetleri 16,5 TL ile 60 TL arasında zamlandı. Buna göre, iki yıllık ehliyet 223,30 TL’den 239,80 TL’ye üç yıllık ehliyet 302 TL’den 324,70 TL’ye, beş yıllık ehliyetler 457 TL’den 489,50 TL’ye ve on yıllık ehliyetler 754 TL’den 814 TL’ye çıkarıldı

RUHSAT HARÇLARI DA ZAMLANDI: 

Özel motorlu araçlar için, yeni ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar hariç uygulanacak harçlarda yeni ücret düzenlemesi yapıldı. Buna göre benzinle çalışan araçlarda; 0.02 kuruş ile 0.10 kuruş arasında, benzinden başka yakıtlar ile çalışan araçlara 0.03 kuruş ile 0.10 kuruş arasında zam yapıldı

ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ: 

Yeni ücret düzenlemesi, gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi adı altında yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun 11 Ocak tarihli Resmi Gazete’de duyurduğu ve 28 tüzükte uyguladığı değişiklikle 350’nin üzerinde kaleme yaptığı zam, 11 Ocak itibari ile yürürlüğe girdi

Hükümet geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi başlığı altında devletin gelir elde ettiği tüm harçlara zam yaptı.

Özel motorlu araçlar, yeni ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar hariç uygulanacak harçlarda yeni ücret düzenlemesine gidildi. Buna göre benzinle çalışan araçlarda; 0.02 kuruş ile 0.10 kuruş arasında zam yapıldı.

Sürüş ehliyetleri de yapılan bu yeni düzenlemeden nasibini alan kalemler arasında yerini aldı.

Buna göre sürüş ehliyetleri 16,5 TL ile 60 TL arasında zamlandı. İki yıllık ehliyet 239.80 TL’ye, üç yıllık ehliyet 324.70 TL’ye ve beş yıllık ehliyetler 489.50 TL’ye çıkarıldı

11 Ocak tarihli Resmi Gazete’de duyurulan zamlar yürürlüğe girdi.

Zam yürürlükte

Bakanlar Kurulu’nun 11 Ocak tarihli Resmi Gazete’de duyurduğu ve 28 tüzükte uyguladığı değişiklikle yüzlerce kaleme yaptığı zam 11 Ocak’ta yürürlüğe girdi.

Yeni ücret düzenlemesi gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi adı altında yapıldı.

Evlenme ücretlerine de zam

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile ilgili Resimler Yasası çerçevesinde evlilik ücretlerine de zam geldi. Buna göre evliliğin evlendirme memurluğunda yapılması halinde evlenme ücreti 274 TL, memurluk dışında yapılan evlendirmede bu fiyat 556 TL’ye çıkıyor. Bunun yanı sıra evlenme sicile kayıt 109 TL ve evlenme ihbarının tasdiki 28 TL oldu.

İçki ruhsatları zamlandı

Alkollü İçkiler Satış Yasası’ndaki harçlara da zam geldi. Otel perakendeci ruhsatı 5 yıldızlı otellerde 737 TL iken yeni düzenleme ile 796 TL’ye çıktı. Diskotek içki ruhsatı ise 39 TL zamlanarak 533 TL oldu.

Sınav harçları 34.50 TL oldu

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavlara giriş harcı da 2.50 TL zamlanarak 34.50 TL oldu. Buna göre Yeterlik Sınavı, Yarışma Sınavları ve Yabancı Dil Sınavları’na girecek olan herkes 34.50 TL ödeyecek.

Noter ücretlerine de zam

Dışişleri Hizmet Harçları’nda da 70 kaleme çeşitli zamlar geldi. Zamlarda noter hizmetleri ve kimlik harçları dahil birçok konuyu içeriyor. Öte yandan yeni KKTC vatandaşı olmuş kişilerden alınan KKTC yurttaşlığa kabul harcı 639 TL’den 690 TL’ye yükselirken, KKTC ikamet harcı 477 TL’den 515 TL’ye yükseldi.

Ruhsat harçları da zamlandı

Özel motorlu araçlar, yeni ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar hariç uygulanacak harçlarda da yeni ücret düzenlemesine gidildi.

Buna göre benzinle çalışan araçlarda;

1­ Ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.25 TL

2­ Ağırlığı 1017­1270 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.43 TL

3­ Ağırlığı 1271­1524 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 1.05 TL

4­ Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olan araçlarda kilo başına 1.47 TL

Benzinden başka yakıtlar çalışan araçlar;

1­ Ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.41 TL

2­ Ağırlığı 1017­1270 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.62 TL

3­ Ağırlığı 1271­1524 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 1.05 TL

4­ Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olan araçlarda kilo başına 1.47 TL

Ehliyetlerde 16 TL ile 60 TL arasında zam

Sürüş ehliyetleri de yapılan bu yeni düzenlemeden nasibini alan kalemler arasında yerini aldı. Buna göre sürüş ehliyetleri 16,50 TL ile 60 TL arasında zamlandı.

Öğrenci ehliyeti sınavı 223,50 TL’den 240 TL’ye, öğrenci ehliyeti 223,4 TL’den 239,90 TL’ye, motorlu araç sürüş sınavı 305,50 TL’den 330 TL’ye, iki yıllık ehliyet 223,30 TL’den 239,80 TL’ye üç yıllık ehliyet 302 TL’den 324,70 TL’ye, beş yıllık ehliyetler 457 TL’den 489,50 TL’ye ve on yıllık ehliyetler 754 TL’den 814 TL’ye çıkarıldı.

Pasaport ücretlerinde de artış var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport Yasası’nda öngörülen harçlarda da artış gözlemlendi. Buna göre beş yıllık pasaport 274 TL, iki yıllık diplomatik pasaport 200 TL, bir yıllık diplomatik pasaport 132 TL oldu. Ayrıca kayıp veya tahrip edilen pasaportun yenileme ücretlerine de zam yansıdı. Buna göre beş yıllık yenileme 550 TL, iki yıllık yenileme 402 TL, yıllık yenileme 268 TL oldu.

350’nin üzerinde kaleme zam

Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan zamlar yaklaşık 28 tüzükte 350’den fazla kalemi içeriyor. İşte zamlanan harçların listesi: Pul vergileri, evlenme ücretleri, alkollü içki satış ruhsatları, ateşli ruhsat ve harçlar, avukat harçları, cezaevi harçları, ilan, reklam ve levha harçları, kamu görevlileri sınav harçları, konsolosluk harçları, maden ve taş ocakları harçları, motorlu araçlar kayıt, ruhsat ve sürüş ehliyetleri harçları, motorlu araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, motorlu araçlarla yolcu ve eşya taşınması harçları, Oteller Tüzüğü, pasaport ve seyahat belgesi harçları, radyo ve televizyon ruhsat harçları, sakinleri

kaydı harçları, sendikalar tüzüğü, tapu kadastro dairesi harçları, tarımsal ilaç denetim harçları, tarımsal ürünler ihraç harçları, tarımsal ürünler tağşiş harçları, telsiz telgraf harçları, vefat edenlerin vergilendirilmesi ile ilgili sertifika harçları, yabancılar ve muhaceret harçları, yabancıların çalışma İzin harçları, Yollar ve Binalar Harçları ve Yurttaşlık Tüzüğü.

AYRI KAREDE

Yeni zamla bazı kalemlerde yaşanan değişiklik:

ESKİ                                                                YENİ         FARK

1­ Evlenme ücretleri:

a) Memurlukta yapılan: 254 TL                           274 TL            20 TL
b) Memurluk dışında yapılan: 515 TL                   556 TL            41 TL
c) Evlenme Sicile Kayıt: 101 TL                          109 TL             8 TL
d) Evlenme İhbarının tasdiki: 26 TL                      28 TL              2 TL
2­ Dışişleri Hizmet Harçları:

ESKİ                                                                  YENİ        FARK

a) KKTC yurttaşlığına kabul harcı: 639 TL               690 TL        51 TL
b) KKTC ikamet harcı: 477 TL                                515 TL       38 TL

3­ Kimlik Kartı Harçları:

ESKİ                                                               YENİ         FARK

a) İlk kez kimlik kartı çıkaracaklar 6,5 TL              7 TL       0,5 TL
b) 7 gün ile 6 ay arasında gecikme: 45 TL            49 TL       4 TL
c) 6 ay ve daha sonraki gecikmeler: 73 TL           79 TL       6 TL
d) Olağan nedenlerle değiştirme 73 TL                  79 TL       6 TL
e) Kötü kullanım nedeniyle değişiklik:

ESKİ                                     YENİ       FARK

İlk değişiklik: 73 TL                   79 TL      6 TL

İkinci değişiklik: 107 TL             116 TL     9 TL

Üçüncü değişiklik: 186 TL            201 TL    15 TL

f) Kayıp kimlik yenileme:

ESKİ                                        YENİ     FARK

İlk değişiklik: 147 TL                 159 TL    12 TL

İkinci değişiklik: 227 TL             245 TL    18 TL

Üçüncü değişiklik: 297 TL           321 TL    24 TL

Dördüncü ve sonrakiler: 368 TL  397 TL    29 TL

4­ Araç Ruhsat harçları:

Benzinle çalışan araçlar:

ESKİ                                                                               YENİ             FARK

a) 1016 kg ve altı araçlarda kilo başı: 23 TL                        0.25 TL           0.02 TL
b) 1017­1270 kg arası araçlarda kilo başı: 40 TL                   0.43 TL           0.03 TL
c) 1271­1524 kg arası araçlarda kilo başı: 98 TL                   1.05 TL           0.07 TL
d) 1524 kg’den yukarı araçlarda kilo başı: 37 TL                  1.47 TL           0.10 TL

Benzinden başka yakıtlar çalışan araçlar:

ESKİ                                                                      YENİ      FARK

a) 1016 kg ve altı araçlarda kilo başı: 38 TL                0.41 TL    0.03 TL
b) 1017­1270 kg arası araçlarda kilo başı: 58 TL           0.62 TL    0.04 TL
c) 1271­1524 kg arası araçlarda kilo başı 98 TL             1.05 TL    0,07 TL
d) 1524 kg üstü araçlarda kilo başına 37 TL                 1.47 TL     0.10 TL

5­ Sürüş Ehliyeti Harcı:

ESKİ                                                              YENİ        FARK

a) Öğrenci ehliyeti sınavı: 223,5 TL                    240 TL        16,5 TL
b) Öğrenci Ehliyeti: 223,4 TL                             239,90 TL    16,50 TL
c) Motorlu Araç sürüş sınavı: 305,5 TL                330 TL         24,5 TL
d) İki yıllık ehliyet: 223,3 TL                              239,80 TL    16,5 TL
e) Üç yıllık ehliyet: 302 TL                                 324,70 TL     22,70 TL
f) Beş yıllık ehliyet: 457 TL                                489,50 TL     32,5 TL
g) On yıllık ehliyet: 754 TL 814 TL 60 TL

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