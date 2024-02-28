  • BIST 9203.13
  • Altın 2030.857
  • Dolar 31.1804
  • Euro 33.7095
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Devletin zirvesi Ankara’ya gidiyor

» »
Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün Ankara’ya gidiyor.
Devletin zirvesi Ankara’ya gidiyor

Narenciye sorununun giderek büyümesi, binlerce ton narenciyenin elde kalması hükümetin öncelikli gündemini oluşturuyor.

Türkiye Tarım Bakanlığı’nın KKTC’de hastalık görülmemesine rağmen narenciye alımını durdurması beraberinde büyük bir krizi de getirdi. Başbakan Ünal Üstel, konunun siyasi olarak en üst seviyede ele alınmasını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile hükümet bugün bir araya gelerek sorunu çözmenin yollarını arayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte diploma soruşturmasında yeni tutuklama var!27 Şubat 2024 Salı 20:37
  • AB Bilgi Merkezi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı27 Şubat 2024 Salı 20:08
  • Sağlık Bakanlığına 2 ambulans ve tekerlekli sandalye bağışı27 Şubat 2024 Salı 18:23
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 7 ekibi çalışıyor27 Şubat 2024 Salı 18:14
  • Tatar DAÜ ile ilgili sıkıntıların aşılacağını söyledi27 Şubat 2024 Salı 18:10
  • Gardiyanoğlu: 26’ya yakın eczane sözleşme imzalayarak sisteme dahil oldu27 Şubat 2024 Salı 17:15
  • Yükseköğretimin denetlenmesi için kurulan meclis komitesi toplandı27 Şubat 2024 Salı 16:28
  • Ürün Solyalı: Suç oranlarının artması toplumu rahatsız ediyor27 Şubat 2024 Salı 16:09
  • En üst baremdeki akademisyen maaşları konusunda uzlaşıya varıldı27 Şubat 2024 Salı 15:31
  • Sarhoş kafayla 17 yaşındaki genci bıçakladı27 Şubat 2024 Salı 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti