Devletin zirvesi birlikte maç izledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü (MTG) arasında oynanan K-PET Süper Lig futbol müsabakasını izledi. Erhürman’a eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik etti.

Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda bugün saat 15.30’da başlayan maçı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anamuhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bazı milletvekilleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve çok sayıda futbol sever de izledi.

