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Devletin zirvesi İstanbul’da buluşacak! Kritik zirve!

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Devletin zirvesi İstanbul’da düzenlenecek sergi ve iftar yemeğinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelecek, sorunlar masaya yatırılacak.
Devletin zirvesi İstanbul’da buluşacak! Kritik zirve!

Devletin zirvesi İstanbul’da düzenlenecek sergi ve iftar yemeğinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelecek, sorunlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşecek.

KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre İstanbul’a Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri de davet edildi.
Cevdet Yılmaz’ın da hazır bulunacağı Kıbrıs ile ilgili serginin gezilmesi ve sonrasında Başbakan Ünal Üstel’in vereceği iftar yemeğinde tüm tarafların bir araya geleceği bildirildi.

Tüm tarafların bir arada olacağı görüşmede ülkedeki acil sorunlar masaya yatırılıp, çözüm yollarıyla ilgili Cevdet Yılmaz ile istişare edilecek.

Masada özellikle ciddi bir sıkıntı yaşanan narenciyedeki ihracat sorunun nasıl aşılacağı konusu olacağı öğrenilirken, Mali ve Ekonomik İşbirliği protokolünün de konuşulacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da görüşmelerde yer almasının Kıbrıs sorununa ilişkin konunun da masada olduğu şeklinde yorumlanırken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Angela Maria Holguin’in Kıbrıs sorununa yönelik temasları sonrasında ortaya çıkan durumun ele alınacağı bildirildi.

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