  • BIST 98.357
  • Altın 264,358
  • Dolar 5,4756
  • Euro 6,1412
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Devletin zirvesinde PGM krizi!

» »
Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı’nın emekiliğe sevki değil de görev süresinin bir yıl uzatılması krizi yaşanıyor...
Devletin zirvesinde PGM krizi!

Devletin zirvesinde Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı’nın emekiliğe sevki değil de görev süresinin bir yıl uzatılması krizi yaşanıyor...

Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı’nın emekiliğe sevki değil de görev süresinin bir yıl uzatılması ile ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hükümete gelen tavsiyenin hükümet tarafından uygun görülmesine rağmen Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaması devletin zirvesinde krize neden olduğu ifade ediliyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında apar topar Cumhurbaşkanlığı’na giden Başbakan Ersin Tatar’ın bu konuda Cumhurbaşkanı’nın onay sürecini durdurmasının ardındaki nedeni öğrenmeye çalışacağı öğrenildi. (Kıbrıs Postası)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liderler cuma günü 09:30’da bir araya gelecek07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:55
  • Özersay AA'ya konuştu: Kıbrıs'ta doğal gaz konusunda göstermelik önerilere sıcak bakılmamalı07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
  • Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın anılacak07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:50
  • Avtepe Muhtarlığı binası hizmete açıldı07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
  • Yaşları 16 ile 20 arasında değişen 6 genç 1 kişiyi darp etmekten tutuklandı07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
  • Tartıştığı kadının suratına içki bardağı fırlatıp yaralayan kadın tutuklandı07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03
  • Ani Ölüm: 38 yaşında rahatsızlanarak hayatını kaybetti07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
  • Sıcak hava sürecek mi?07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:51
  • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez duyurdu: Karpaz-1 kuyusunda sondaja başlandı07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:48
  • Sağlık eski bakanı Filiz Besim zamanı geçmiş ilaçlarla ilgili açıklama yaptı07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti