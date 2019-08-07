Devletin zirvesinde PGM krizi!

Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı’nın emekiliğe sevki değil de görev süresinin bir yıl uzatılması krizi yaşanıyor...

Devletin zirvesinde Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı’nın emekiliğe sevki değil de görev süresinin bir yıl uzatılması krizi yaşanıyor...

Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı’nın emekiliğe sevki değil de görev süresinin bir yıl uzatılması ile ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hükümete gelen tavsiyenin hükümet tarafından uygun görülmesine rağmen Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaması devletin zirvesinde krize neden olduğu ifade ediliyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında apar topar Cumhurbaşkanlığı’na giden Başbakan Ersin Tatar’ın bu konuda Cumhurbaşkanı’nın onay sürecini durdurmasının ardındaki nedeni öğrenmeye çalışacağı öğrenildi. (Kıbrıs Postası)