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Devre arasında Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor!

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Devre arasında Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor!
Dick Advocaat istedi...

Orta sahada yaratıcı bir ayağın eksikliğini yaşayan Fenerbahçe, devre arasında bu boşluğu, Chelsea'de eski önemini yitiren Cesc Fabregas'la doldurmak istiyor.

AMK’nin haberine göre, Hollandalı çalıştırıcı, klasik bir forvet arkası yerine çok koşan, pas dağıtan ve hücum başlatan bir orta saha istiyor. Chelsea'nin Kjaer'de ısrarcı olmasını koz olarak kullanacak sarı-lacivertliler, Cesc Fabregas'ı kiralayacak.

Sarı-lacivertliler, transferde farklı bir strateji izleyecek. Teknik Direktör Dick Advocaat'a kadro yapılanması için tam yetki veren Fenerbahçe yönetimi, önceliğini orta saha transferine verdi. Orta alanda yaratıcı oyuncu eksikliğinden yakınan Advocaat, bununla birlikte klasik bir forvet arkası istemiyor. Hollandalı hoca, çok koşan, pas dağıtan, hücum başlatan ve hızlı çıkışlar yapabilen bir orta saha oyuncusu arıyor. Adeta ‘yeni Emre Belözoğlu'nu tarif eden teknik heyetin aklındaki isim ise Chelseali Cesc Fabregas.

KJAER GİDEBİLİR!

Conte’nin 3-4-3 sisteminde kadroya girmekte zorlanan, ligde sadece 8 maç ve 314 dakika forma giyebilen Fabregas, sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi. İspanyol futbolcuyu sezon sonuna dek kiralama teklifini sunacak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde oyuncunun bonservisini de alacak. Chelsea'nin Simon Kjaer'i istemesi de Kanarya'nın kozu. Kjaer'i devre arasında isteyen ‘Maviler'le sezon sonuna yönelik bir ön anlaşma yapılması, Fabregas'ın da bu anlaşmaya dahil edilmesi bekleniyor.

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