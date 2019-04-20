Devrik Sudan lideri El Beşir'in evinde 130 milyon dolardan fazla nakit bulundu

Sudan'da savcılar, ülkenin devrik lideri Ömer El Beşir'in evinde, 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve El Beşir'in kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıkladı.

Güvenlik güçleri, evde Euro, ABD Doları ve Sudan Lirası'ndan oluşan 130 milyon doları aşkın nakit buldu.

Eski lider, aylarca süren protesto eylemlerinin ardından devrilmiş ve ev hapsine alınmıştı. El Beşir daha sonra yüksek güvenlikli Kobar Hapishanesi'ne gönderildi.

Reuters Haber Ajansına konuşan bir Sudanlı yetkili, El Beşir'in evinde 351 bin ABD doları, 6 milyon euro ve 105 milyon ABD dolarına denk gelen beş milyar Sudan Lirası dolu çuvallar bulunduğunu açıkladı.

Aynı yetkili, El Beşir'in soruşturma altında olduğunu ve "savcıların eski devlet başkanını Kobar Hapishanesi'nde sorgulayacağını" belirtti.

Hollanda merkezli, Radyo Dabanga da, bazı askerleri nakit para dolu çuvalların yanında gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Radyo Dabanga, gazetecilere gösterilen nakit paranın 50 kiloluk tahıl çuvallarına konulduğunu bildirdi.

BBC Afrika Muhabiri Alastair Leithead, El Beşir'den hesap sorulmasına yönelik adımlara karşın, sivil yönetim talep eden protestocuların Sudan Ordusu'na güvenmediğini söylüyor.

Sudan Ordusu, 11 Nisan'da El Beşir'i devirmiş, ancak eylemciler sivil yönetime dönülene dek sokaklarda kalacaklarını söylemişti.

El Beşir, Darfur bölgesinde işlenen savaş suçları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor.

Sudan Ordusu ise, El Beşir'i iade etmeyeceğini ve bunun yerine ülkede yargılayacağını belirtiyor.

Uganda Dışişleri Bakanı Henry Oryem Okello, Reuters'a yaptığı açıklamada, talep edilmesi halinde devrik liderin ilticasını değerlendirebileceğini söyledi.

Bu haftaya kadar, El Beşir'in devrildikten sonra nerede olduğu bilinmiyordu.

Darbe lideri Awad Ibn Auf, El Beşir'in "güvenli bir yerde" gözaltında tutulduğunu söylemişti.

Daha sonra Auf da görevi bıraktı ve geçici askeri konseyin başkanlığına General Abdül Fetah Abdülrahman Burhan getirildi.