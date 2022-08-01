  • BIST 2.642,74
  • Altın 1021.869
  • Dolar 17.9165
  • Euro 18.3603
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAObezite Tedavisinde 2 Önemli Noktaya Dikkat!

Devrim Barçın açıkladı: Artış oranı %178

» »
Ülkenin gündemi Temmuz ayı elektrik faturaları...
Devrim Barçın açıkladı: Artış oranı %178

Bir önceki aya göre oldukça fazla gelen elektrik faturaları  tüm halkı çileden çıkardı.

Faturalara bir tepki de CTP Milletvekili Devrim Barçın'dan geldi. 

Barçın, bir önceki aya göre bu ay elektrikte yüzde 178 artış yaşandığını kaydetti.

İşte Barçın'ın sosyal medya paylaşımı... 

Ocak ayında 1.205 kws'ye 1.187 TL, Temmuz'da 962 kws'ye 3.300 TL elektrik faturası geldi.
Artış oranı %178
Peki 6 ayda hangi girdi maliyeti bu oranda arttı ki.
İhalesiz akaryakıt alan UBP-DP-YDP yetkililerinin, kurumu milyonlarca TL zarara uğratmasının bedelini, halk olarak biz ödüyoruz işte
Bir de çoklu tarifeye döneceğiz demişlerdi aylarca önce.
İşleri güçleri yalan.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenler yollara dökülüyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:59
  • CHP: Baskıcı zihniyet KKTC’ye taşındı, ihalelere müdahale ve mafyalaşma ihraç ediliyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:11
  • Orhan Tolun: Arama motorlarında yokuz01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:36
  • İhalesiz yakıtı, vatandaş ödeyecek!01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:29
  • Enerji Bakanı Amcaoğlu: Toplumsal Direniş Bayramı'mız kutlu olsun01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:28
  • Tatar: Türkler Ağustos ayını çok sever01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:26
  • Savaşan mesaj yayımladı!01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:11
  • 1 Ağustos kutlanıyor… Lefkoşa’da tören düzenlendi01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:42
  • Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağını açıkladı01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:39
  • Asgari ücret, vergiden istisna tutulacak01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti