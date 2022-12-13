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Devrim Barçın: Asgari ücret masasını toplamayan Taçoy, yasaları uygulamıyor

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücret masasını toplamayarak yasaları uygulamadığına vurgu yaptı. Barçın, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na da tepki göstererek, “Bana lololo okuma.” dedi.
Devrim Barçın: Asgari ücret masasını toplamayan Taçoy, yasaları uygulamıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde konuştu.

İşçi temsilcisi Hür-İş’in asgari ücret masasının toplanması için çağrı yaptığına işaret eden Barçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un ise ise asgari ücret masasını toplamayarak, yasaları uygulamadığına vurgu yaptı.

“YÜZDE 86.14 HAYAT PAHALILIĞI OLUŞTU”

Oluşan hayat pahalılığının yüzde 86.14 olduğunu ifade eden Barçın, asgari ücretlinin hayat pahalılığından alacağının ise  yüzde 44.93 olduğunu belirtti. Barçın, özel sektör emekçilerinin her 10 bin TL’den 4 bin 493 TL kaybettiğini anlattı.

Bir mal ve hizmetin etiket fiyatının sadece çalışan maaşları olmadığını kaydeden Barçın, alım gücündeki artışın enflasyondan fazla olmasının mal ve hizmeti satanların da gelirlerini artıracağını kaydetti.

“BANA LOLOLO OKUMA!”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “Halk fahiş zam yapanı bilecek.” Sözüne de tepki gösteren Barçın, “Sen bil de müdahale et bana lololo okuma” dedi.

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