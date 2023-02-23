Devrim Barçın: Biz CTP olarak konutlar orada, Türkiye’de nasıl yapılabilir, yaklaşımındayız

CTP’li vekil Devrim Barçın, “CTP olarak biz Türkiye’de konut ihtiyacına nasıl katkı konur ama Türkiye’de... Bunu da komitede konuştuk.” diyerek depremzedeler için konut ihtiyacının "Türkiye'de giderilmesi" yaklaşımı içinde olduklarını söyledi...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu 'Objektif' adlı programa konuk oldu.

Barçın, CTP olarak Türkiye’deki depremzedelere yönelik konut ihtiyacı konusunda “bu konutlar orada, Türkiye’de nasıl yapılır, bu çerçevede bakıyoruz” yaklaşımı sergilediklerini ifade etti.

CTP’li Devrim Barçın konu hakkında “CTP olarak biz Türkiye’de konut ihtiyacına nasıl katkı konur ama Türkiye’de... Bunu (da komitede) konuştuk.” ifadelerini kullandı.