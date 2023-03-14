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Devrim Barçın: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı istihdam kapısı olarak gördünüz

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı istihdam kapısı olarak gördüğünü söyledi. Barçın, “10 binlerce emekçiyi hiçleştirdiniz.” dedi.
Devrim Barçın: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı istihdam kapısı olarak gördünüz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu.

“İSTİHDAM KAPISI OLARAK GÖRDÜNÜZ”

CTP olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı pazarlık unsuru olarak görmediklerini kaydeden Barçın, hükümete seslendi; “Siz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı bir pazarlık unsuru ve yandaşlarınıza istihdam kapısı olarak gördünüz” dedi.

“10 BİN EMEKÇİYİ HİÇLEŞTİRDİNİZ”

10 binlerce emekçinin hiçleştirildiğinin altını çizen Barçın, 4’lü hükümet döneminde sigortalara prim yatıranların maaşının asgari ücretin yüzde 20 üzerinde olduğunu söyledi.

Şu an ise oranın yüzde 2.47’ye gerilediğini ifade eden Barçın, hükümetin özel sektör çalışanlarının primlerinin gerçek maaşlarından uzaklaştırıldığını kaydetti.

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