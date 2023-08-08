Devrim Barçın: DAÜ'yü batırmaya çalışanlar, Ercan'da özel şirkete milyarlar bağışlıyorlar

İşte Barçın'ın yaptığı açıklama;

‼️DAÜ'YÜ BATIRMAYA ÇALIŞANLAR, ERCAN'DA ÖZEL ŞİRKETE MİLYARLAR BAĞIŞLIYORLAR

⭕️ Ercan Özelleştirmesi'nde bir günde şirkete 60 Milyon Euro Vergi bağışlaması yapanlar, yasa ile kurulmuş tek kamu üniversitemiz olan DAÜ'nün ayakta kalması için kıllarını bile kıpırdatmıyorlar.

⭕️ Başta DAÜ-SEN'de örgütlü akademisyenler ve diğer sendikalardaki tüm emekçi dostlar kurumun ayakta kalması için sorumluluk göstererek, haklarından fedakarlık yapmalarına rağmen hükümet edenler, DAÜ'de hiçbir adım atmıyorlar ve öz kuruluşlarımızın bir bir yok olmasına neden oluyorlar

⭕️ Sonucu ne olursa olsun Direneceğiz !

⭕️ En azından yarın biz çocuklarımızın yüzlerine onurlu bir şekilde bakarken onlar bu toplumda hep başları önde eğik gezeceklerdir.