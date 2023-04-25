Devrim Barçın: Emekçilerin öz varlıklarının peşkeşine asla izin vermeyeceğiz

CTP Milletvekili Devrim Barçın, İhtiyat Sandığı’na ait arazinin sadece bir talep üzerinde satılması için İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığını belirterek, tepki gösterdi ve "Emekçilerin öz varlıklarının peşkeşine asla izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İhtiyat Sandığı’na ait arazinin sadece bir talep üzerinde satılması için İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığını aktardı.

CTP’li vekil Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarına işaret ederek, “Ünal Bey, Sandığın devletten alacağı yaklaşık 5 milyar TL'nin ödenmesi için gereğini yapacağına şimdi de emekçilere ait malların adrese teslim "sessiz, sedasız" peşkeş çekilmesi için iş takipçiliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Yönetim Kurulu’ndaki sendikalarımızın, emekçilerin öz varlıklarına sahip çıkacağı inancı ile bu işin asla peşini bırakmayacağımızı ve emekçilerin mallarının peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim” açıklamasını da yaptı.