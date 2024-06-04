Devrim Barçın: Hükümet nüfus konusunda bilimsel çalışma yapmayı reddediyor

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümet yetkililerinin nüfus konusunda farklı açıklamalar yaptığını ifade ederek, bilimsel çalışmanın reddedildiğini iddia etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, ekonomiden eğitime, eğitimden sağlığa, sağlıktan tarıma ve daha birçok alanda planlama yapabilmek için verinin en önemli ana unsur olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devrim Barçın, Meclis Başkanlığı’na dün yazılı sorular sorduğunu ifade ederek, soruların 30 gün içinde cevaplanmak zorunda olduğunu ve cevaplarına cevap gelir gelmez kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

Barçın’ın açıklaması şöyle:

"Ekonomiden eğitime, eğitimden sağlığa, sağlıktan tarıma ve daha birçok alanda planlama yapabilmek için veri en önemli ana unsurdur.

⭕️ Bu verilerden de en önemlisi ülkede yaşayan kişi sayısı yani nüfustur.

⭕️ Nüfus konusunda ise "Hükümet" edenlerin her biri kafasına göre bir rakam vermekte, bilimsel çalışma yapmayı reddetmektedir.

⭕️ Meclis İç Tüzüğü'nün 101'inci maddesinin biz vekillere verdiği hakka dayanarak dün, aşağıdaki soruları yazılı olarak sordum.

⭕️ Başbakanlık ve/veya İçişleri Bakanlığı mevzuat gereği 30 gün içerisinde sorulara yazılı cevap vermek zorundadır.

⭕️ Yazılı cevap gelir gelmez tüm verileri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağımı ifade etmek isterim."