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Devrim Barçın: Kamu maliyesini yüz milyonlarca TL zarara uğratacaksınız

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, Ercan Havalimanı’nda faaliyet yürüten şirket ile ek sözleşme yapılarak, ana sözleşmeye aykırı giderleri devletin alacağı ile mahsuplaşma planları içerisinde olunduğunu dile getirdi.
Devrim Barçın: Kamu maliyesini yüz milyonlarca TL zarara uğratacaksınız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Maliye Bakanı Alişan Şan ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya çağrı yapan CTP’li vekil Barçın, “Ercan Havaalanı'nda faaliyet yürüten şirket ile ek sözleşme yapıp ana sözleşmeye aykırı giderleri devletin alacağı ile mahsuplaşma planları içerisinde olduğunuz ve bu yönde çalışma yaptığınız duyumları gelmektedir” dedi.  

Barçın, “10 bin TL emekli maaşı alandan bile kesinti yaparak, vergisini doğru beyan edenleri cezalandırıp ek vergi getiren kararname yapıp şimdi de kamu maliyesini yüz milyonlarca TL zarara uğratacaksınız. Yatacak yeriniz yok yemin ederim” ifadelerini kullandı.

 

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