Devrim Barçın: Maliye askeri harcamalar için borçlanıyor

Devrim Barçın Maliye Bakanlığı'nın borçlanma sebebinin askeri harcamalar için olduğunu söyledi.

Açıklama şu şekilde:

BORÇLANMA MAAŞ ÖDEMEK İÇİN DEĞİL, ASKERİ HARCAMALAR İÇİN YAPILIYOR. KRAL ÇIPLAK DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ !

Hükümette ben olmazsam TC para vermez diye "iktidar" olan Hükümetimiz, TC ile imzaladığı Mali İşbirliği Protokolünde yaklaşık 200 Milyonu TSK'ya verilmek üzere askeri harcamalar için 769 Milyon TL HİBE alacağına / TC de HİBE vereceğine dair taahhütte bulundu.

Ancak imzalara sadık kalınmayarak 3 aydır askeri harcamalara gönderilmesi gereken 192 Milyon TL gönderilmediği ve yerel gelirler ile askeri harcamalar ödendiği için bugün Hükümet 200 Milyon TL borçlanıyor.

Yani maaş ödemek için değil askeri harcamaları karşılamak için borçlanıyor. Bu sebeple TC ile ilişkilerimizde sorun var, asıl olan protokol imzalamak değil yapabileceklerimizi ve yapacaklarımızı bir takvime bağlamak önemlidir diyoruz ve bu protokolün para göndermemek üzere imzalandığını söylüyoruz ki pratiğimiz de bunu bize doğruluyor zaten.