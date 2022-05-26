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Devrim Barçın: Söz ve eylem hakkımıza asla müdahale ettirmeyeceğiz

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CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medyadan açıklamalarda bulundu
Devrim Barçın: Söz ve eylem hakkımıza asla müdahale ettirmeyeceğiz

Büyüdüğümüz bu kültürde eril bir dil kullanmamak elbette çok zor ve bu konuda hayatın her alanında verdiğimiz mücadeleyi, özeleştiri de yaparak beraber yürütmek de bizim asli görevimiz.

Partimin ve kendi şahsımın toplumsal cinsiyet eşitliği noktasındaki duruşu bellidir.

Beni tanıyanlar, benim tavırlarımı bilen insanlar, o sözün benim politik bir görüşüm olmadığını, erkeklik üzerinden asla siyasi bir tanımlama yapmadığımı, orada kullandığım bu kelimenin de toplumda yarattığı hassasiyetin ve yanlışlığının farkında olduğumu belirtmek isterim.

Ayrıca şunun da net bir şekilde bilinmesini isterim ki faşiste de faşist demeye, faşist saldırılara karşı da gerek mecliste gerekse sokakta, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar direnmeye devam edeceğim.

Gayrı Meşru Faşist UBP-DP-YDP Hükümetinin halk düşmanı icraatlarına karşı halkın verdiği temsiliyet görevi ile emekçilerin haklarının budanmasına karşı, alternatif ekonomik çözüm modellerimizi de ortaya koyarak Halkımız ile birlikte DİRENMEYE devam edeceğiz.

Söz ve eylem hakkımıza asla müdahale ettirmeyeceğiz.

Biz CTP olarak hiçbir zaman saldırmayız ve şiddeti de desteklemeyiz. Ama faşist saldırı da varsa savunma hakkımızı kullanıp, direnmeyi de iyi biliriz dostlar.

Not: Şahsıma yönelik hoşnutsuzluk ve soğukluk içeren yorumlara saygımın sonsuz olduğunu belirtmek isterim.

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