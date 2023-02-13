Devrim Barçın: Ülkeye gelecek olan depremzedeler için acil planlama yapılması gerekiyor

Barçın’ın paylaşımı şöyle:
“Tapu ve Kadastro Harçlar ve Ücretler Tüzüğünde 10 Şubat'ta yapılan değişiklik ile depremzedelere yönelik yaratılan kaynağın yukarıdaki planlamalara yönelik kullanılması için de hemen mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.”
Barçın’ın paylaşımı şöyle:
“Tapu ve Kadastro Harçlar ve Ücretler Tüzüğünde 10 Şubat'ta yapılan değişiklik ile depremzedelere yönelik yaratılan kaynağın yukarıdaki planlamalara yönelik kullanılması için de hemen mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.”
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