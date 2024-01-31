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Devrim Barçın: Yalanın bini bir para

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında UBP yetkililerinin, ‘fahiş, anlamsız ve gereksiz zamlara ceza veya denetim uygulayacağız’ dediklerini ifade ederek, “Yalanın bini bir para” dedi.
Devrim Barçın: Yalanın bini bir para

CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, benzine gelen zammı eleştirdi.

Devrim Barçın, UBP yetkililerinin “Bakanlar Kurulu olarak da hükümet olarak da bu fahiş, anlamsız ve gereksiz zamlara ceza ise ceza denetimse denetim yapacağız” sözlerini hatırlatarak, “Yalanın bini bir para” dedi.

Barçın, Bakanlar Kurulu’nun aldığı ilk kararın ‘benzine zam yapmak’ olduğunu kaydetti.

Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“YALANIN BİNİ BİR PARA

UBP yetkililerinin "Bakanlar Kurulu olarak da hükümet olarak da bu fahiş, anlamsız ve gereksiz zamlara ceza ise ceza denetimse denetim yapacağız” diyeli 1 hafta olmadan Bakanlar Kurulunun aldığı ilk karar Benzine Zam yapmak oldu.

Peki bu durumda şimdi cezayı kime kesmek lazım ?”

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