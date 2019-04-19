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Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi Sergisi çarşamba günü açılacak

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Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi sergisi 24 Nisan Çarşamba saat 18:00’de İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.
Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi Sergisi çarşamba günü açılacak

Sergide çocuk ve gençlerin resimlerinden oluşan, pek çok ünlü resim sanatçısının eserlerinin reprodüksiyonlarının ve özgün çalışmaları yer alacak.

Katılımcılar şöyle;

“Leyla Taner,Zehra Yürükogulları,Havva Malyalızade,Selin Öyçüm,Emre Bayram,Azra Çağansoy,Türkan Simay Dilaver,Ada Doruk Nezir,Berke Tamer Çelik,Defne Öyçüm,Işıl Mutalip,Asya Beyaz,Ela Bayram,Aykut Üçkun,Melisa Özkan,Kemal Taner,Azra Beyaz,,Kıraç Çetin,Mehmet Erdem Alicik, İmge Beliz, Elay Üçkun,Derin Karabıyıklı.”

Sergi, 3 Mayıs'a kadar açık olacak.

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