Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi Sergisi çarşamba günü açılacak

Sergide çocuk ve gençlerin resimlerinden oluşan, pek çok ünlü resim sanatçısının eserlerinin reprodüksiyonlarının ve özgün çalışmaları yer alacak.
Katılımcılar şöyle;
“Leyla Taner,Zehra Yürükogulları,Havva Malyalızade,Selin Öyçüm,Emre Bayram,Azra Çağansoy,Türkan Simay Dilaver,Ada Doruk Nezir,Berke Tamer Çelik,Defne Öyçüm,Işıl Mutalip,Asya Beyaz,Ela Bayram,Aykut Üçkun,Melisa Özkan,Kemal Taner,Azra Beyaz,,Kıraç Çetin,Mehmet Erdem Alicik, İmge Beliz, Elay Üçkun,Derin Karabıyıklı.”
Sergi, 3 Mayıs'a kadar açık olacak.
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