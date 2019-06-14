Devrimci Genel İş Büyükkonuk Belediyesi'nde 3 saatlik uyarı grevi yaptı

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, yaptığı yazılı açıklamada, Ağustos 2018’den beri maaş ödemelerinde ve diğer sosyal hakların ödenmesinde gecikmeler ve düzensizlikler yaşandığı belirtti.

“Buna karşın çalışanlar belediyenin düze çıkabilmesi ve ekonomik döngüsünü sağlayabilmesi adına, Ocak, Şubat, Mart aylarında 4 gün çalışıp 4 gün ödenmişler, hem de 3 ay boyunca hayat pahalılığı ödeneği dondurulmasını içeren ve yüzde 40’lara gelen fedakarlıkta bulunmuşlardır” diyen Ömer Naşit, bunlara rağmen giderlerini kısmak adına belediye yönetiminin gerekli iradeyi ortaya koyamadığını kaydetti.

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit 14 Haziran itibarı ile bir kısım personelin ödenmesi ve diğer personelin tam maaşlarını alamaması nedeniyle 3 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bundan sonra aynı tutumunun devam halinde sendikanın çeşitli eylem ve grevlere devam edeceği uyarısında bulunuldu.