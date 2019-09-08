Devrimci Komünist Birlik: "Amaç devrimci kesimler arasında mücadele ağlarını geliştirmek"

Devrimci Komünist Birlik Genel Sekreteri Yusuf Alkım, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda amaçlarının uluslararası devrimci kesimler arasında mücadele ağlarını geliştirmek olduğunu belirtti.

DKB’den verilen bilgiye göre, Yusuf Alkım, 4-7 Eylül tarihleri arasında İzmir’in Karaburun İlçesinde düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi’nde yaptığı sunumda, Doğu Akdeniz’deki yeraltı kaynaklarına değinerek, bu kaynakların “emperyalist güçler” tarafından “sömürme” planlarının bulunduğunu, bu planlar çerçevesinde varılabilecek herhangi bir anlaşmanın Kıbrıs ve bölge halklarına daha çok çatışma, kan ve göz yaşı vaat ettiğini savundu.

Alkım, dünyada bugün var olan güç dengelerinin bu tip kaynakları bir birlerinin sömürmesini engellemek için, bu coğrafyalarda çeşitli yollarla çatışmalı ve güvencesiz ortamlar yaratmaya çalıştığını iddia etti.

Alkım, amaçlarının Kıbrıs sorunu ile ilgili bölge ülkelerde devrimci kesimler arasında daha derinlemesine bir bilgilendirmede bulunmak ve uluslararası mücadele ağlarını geliştirmek olduğunu belirtti.