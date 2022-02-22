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Devrimci Komünist Birlik: Geçişlerde karşılıklı rahatlatıcı önlemler alın

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Metehan Sınır Kapısı’nda bu sabah bildiri dağıtan Devrimci Komünist Birlik (DKB) geçişlerde karşılıklı rahatlatıcı önlemler alınmasını istedi.
Devrimci Komünist Birlik: Geçişlerde karşılıklı rahatlatıcı önlemler alın

Metehan Sınır Kapısı’nda bu sabah bildiri dağıtan Devrimci Komünist Birlik (DKB) geçişlerde karşılıklı rahatlatıcı önlemler alınmasını istedi.


Bildiride, şu taleplere yer verildi:
“Lefkoşa, Çağlayan bölgesinde ve doğu Haspolat-Baklıkesir bölgesinde acil olarak yeni araçlı geçiş noktaları açılmalı. Yoğun geçişlerin olduğu diğer yerlerde de yeni geçiş noktaları oluşturulmalı. Mevcut geçiş noktalarındaki memur sayısı artırılmalı. Geçişleri hızlandırıcı sistem oluşturulmalı. Covid-19 kısıtlamaları ve test zorunluluğuna son verilmeli. Araç sigortalarıyla ilgili yüksek ücretlendirmelere son verilmeli. Mevcut araç sigortalarının her iki tarafta da geçerli olabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı”


DKB, halkı ve demokratik kitle örgütlerini bu talepler için ortak hareket etmeye, iki taraftaki yönetimler üzerinde baskı oluşturmaya çağırdı.

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