Devrimci Kömünist Birlik’ten 1 Mayıs Mesajı…

Devrimci Kömünist Birlik (DKB) işçi sınıfının uluslararası mücadele günü olan 1 Mayıs’a, dünyanın “koronavirüs” olarak adlandırılan yeni tipte bir salgın hastalık, diğer yanda kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı yıkıcı ekonomik kriz kıskacı arasında girildiğini bildirdi.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla DKB adına mesaj yayımlayan Genel Sekreter Yusuf Alkım, barbarlığa dönüşmüş olan kapitalist üretim ilişkilerini dağıtarak, merkezine insanı, doğayla barışık planlı bir yaşamı koyan sosyalist üretim ilişkilerini kurmanın artık bir tercih olmaktan çıkarak, acil bir zorunluluk durumuna geldiğini kaydetti.

Bu krizlerden kurtulmanın yolunun ancak onun temel nedeni olan emperyalizme bağlı sömürgeci-işgal düzeninden kopuşu sağlamaktan geçtiğini belirten Alkım, bunun için Kıbrıs halklarının devrimci bir mücadele ile iktidarı ele geçirmesi ve demokratik bir düzen kurulması gerektiğini savundu.

Alkım mesajında, “Kurulacak olan demokratik halk iktidarının yönetimine işçi, emekçi halk kitlelerin en aktif şekilde katılımı için en ileri demokratik mekanizmalar oluşturulup sürekli geliştirilecektir. İşçi emekçilerin yaşam koşulları hızla iyileştirilerek toplumsal üretimde yer alan her bir çalışanın yeterli düzeyde maaş alması sağlanacak, çalışma yaşamındaki en düşük ve en yüksek maaş arasındaki uçurum ortadan kaldırılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Alkım ayrıca, yabancı askeri üslerin kapatılacağını, her türlü garantörlük ve ittifak anlaşmalarının iptal edilerek emperyalist ülkelere tanınan tüm siyasi, ekonomik, kültürel hakların ortadan kaldırılacağını belirtti.

Emperyalist güçlerle işbirlikçilik yapmış olan yerli büyük sermaye kesimlerinin mülklerinin toplumsallaştırılacağını, bununla birlikte ganimet ve peşkeş yolu ile oluşturulan turizm, eğitim, sağlık, sanayi gibi tüm işletmelerin, Kilise, Vakıflar ve İngiliz üsleri ile Türkiye ve Yunanistan tarafından kullanılan askeri bölgelerin de toplumsallaştırılarak, tüm bu mülklerin toplumsal üretimin artırılması için kolektif üretim alanlarına dönüştürüleceğini kaydetti.

Alkım ayrıca, ırkçı ve gerici örgütlenmelerin yasaklanacağını, eğitimde ve ülke yaşamında her türlü etnik, dini, cinsel ayrımcılığın ortadan kaldırılarak lâik ve eşitlikçi bir düzen kurulacağını savundu.

Alkım mesajında, “Şimdi umutsuzluğa düşme, egemenlerin bizlere dayattığı ve paranoya durumuna taşıdığı korkulara kapılarak ‘korunaklı sığınaklar’ arama zamanı değil, insanca yaşayabileceğimiz bir düzen için ayağa kalkma zamanıdır. Evlerimizde açlıktan, sokakta salgınlar, iş cinayetleri, ya da işsizlikten ‘güvende olamayan’ bizlerin en büyük gücü örgütlülüğümüzdür. İnsanlığı bu pislikten ancak işçilerin, emekçilerin örgütlü gücü çıkarabilir. Ne virüsten ne de açlıktan ölmek için; geleceğimize sahip çıkmak, yaşamı savunmak ve yaşamı yeniden kurmak için; tüm işçiler, emekçiler olarak kendi kuracağımız ortak komitelerde örgütlenmeye.” ifadelerine yer verdi.