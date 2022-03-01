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Dezenfektan Egzama Yapar Mı?

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Dezenfektan Egzama Yapar Mı?
Dezenfektan Egzama Yapar Mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında el hijyeni çok daha büyük bir önem kazandı. Elleri dezenfekte amacıyla alkol bazlı dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin kullanılması, egzama gibi deri hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açtı. 

Peki, vücudumuzda egzama olduğunu nasıl anlarız? Egzama vücudun pek çok bölgesinde şişkin, pütürlü, kırmızı renkte, kaşıntılı ve kabuklanmış döküntüler ile kendini gösterir. Eğer vücudunuzda bu tür işaretler var ise bu dermatitin sinyalidir.

Dermatoloji uzmanları, pandemide egzama vakaları artığının altını çizerek önceleri bu hastalığın daha çok ev hanımlarında görüldüğünü söyledi. Kovid-19 sürecinde neredeyse 10 kişiden 7'sinde egzamanın görüldüğünü vurgulayan uzmanlar birtakım önerilerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, cilt bariyerinin korunmasını sağlayan ürünlerin kullanılmasını tavsiye ederek, ''Hijyen tabii ki önemli ama kullanılan solüsyonlar derinin üst tabakasını yani bariyer tabakasını bozuyor. Alerjen maddeler deri altına girdiğinde, pullanma, kuruluk ile birlikte sulanan, kabuklanan kabarcıklar da artıyor. Deriyi koruyan ürünler kullanmalıyız. Bunlar, nemlendirme sağlayan hyaluronik asit içeren ürünler olmalı. Vitamin ile seramid içeren, kuruluğu azaltıp cilt bariyerinin korunmasını sağlayan ürünler de kullanılabilir'' diye aktardı. 

Avrupa Şafak Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Alborz Moshfeghi ise, hijyeni sağlamak için nemlendiren kalıp sabun kullanmasını önererek şöyle dedi: ''Egzama bir deri iltihaplanması hastalığı. Salgın döneminde alkol bazlı ürünler, dezenfektan veya kolonya kullanıyoruz. Bu da cildimizin bariyerini eritiyor. Yağ hücrelerinin azalması ve kuruluk nedeniyle de egzama artıyor. Pandemide artan stres de tetikleyici. Egzama vakaları salgında iki kat arttı. Mutlaka nemlendirme özelliği fazla kalıp sabunlar kullanmalı. Çünkü en önemli tedavi cildin iyi nemlendirilmesi.''

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