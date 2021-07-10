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DGS yarın yapılacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yarın yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak
DGS yarın yapılacak

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.

ÖSYM'den adaylara "saat" uyarısı

Sınava saatler kala ÖSYM'den adaylara uyarı geldi.

Saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı. Ayrıca, sınava girebilmek için adayların yanlarında sınava giriş belgeleri ile fotoğraflı kimlik belgesini bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Adaylar T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından sınava giriş belgesini edinebiliyor.

150 dakika süre verilecek

DGS yarın saat 10.15'te başlayacak. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

120 soruyu cevaplamaları için adaylara 150 dakika süre tanınacak. 

Sınav koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirilecek

ÖSYM, COVID-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

COVID-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların COVID-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Açık olan nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin sitesinde

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

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