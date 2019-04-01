DHA’dan son dakika seçim sonuçları açıklaması: YSK’nin verilerine göre İmamoğlu önde gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'ünün açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

YSK’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80’ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım’a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.

İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım’a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770. Şu an ki oy farkı 27 bin 371.

31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul’da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine saat 08.30’da İstanbul’da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 – Açılan sandık sayısı: 31 bin 84

Açılan sandık oranı: Yüzde 99.67

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 156 bin 725 – Binali Yıldırım: 4 milyon 129 bin 705

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48.80 – Binali Yıldırım: Yüzde 48.48