“DİAS” Şirketler Grubu Binasına Saldırıda İki Tutuklu Daha

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü Rum Başkanlık Sarayı önünde, yeni koronavirüs önlemlerini protesto amacıyla gerçekleştirilen eylem sonrasında bir grup eylemcinin, “Sigma” televizyon kanalının da yer aldığı “DİAS” şirketler grubu binasına düzenlediği saldırıya ilişkin tutuklamalar devam ediyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum polisinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde dün iki kişiyi daha tutukladığını yazdı.

Gazete, Rum polisinin dün akşam iki kişiyi daha tutuklaması sonrasında toplam tutuklu sayısının 14’e çıktığını, soruşturmanın devam etmesi sebebiyle yeni tutuklamaların olmasının da beklendiğini vurguladı.