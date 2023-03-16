  • BIST 5.223,49
  • Altın 1174.801
  • Dolar 18.9971
  • Euro 20.182
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

DiCarlo: “BM, bu önemli çalışmayı desteklemeye devam edecek”

» »
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne dünkü ziyareti sonrasında, Komite’nin yürüttüğü önemli çalışmalar hakkında bilgi edindi.
DiCarlo: “BM, bu önemli çalışmayı desteklemeye devam edecek”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne dünkü ziyareti sonrasında, Komite’nin yürüttüğü önemli çalışmalar hakkında bilgi edinmekten onur duyduğunu belirterek, BM’nin KŞK’nin bu önemli çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret eden BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, dün, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmelerinin sonrasında adada birtakım temaslarda ve ziyaretlerde de bulundu.

Dün, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ni de ziyaret eden DiCarlo, KŞK’ya ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, “Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesinin 1963/64 ve 1974 yıllarından kayıp şahısların kalıntılarının gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesi çalışmaları hakkında bilgi edinmekten onur duydum. BM, bu önemli çalışmayı desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

DiCarlo, dün, BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart ile birlikte, Ledra Palace Otel dışında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınların barış süreçlerinde önemli rolünü vurgulayan BM’nin “Kapsayıcı Diplomasi: Kadınların Kıbrıs Müzakerelerindeki Katılımı” adlı fotoğraf sergisinin açılışına da katıldı. DiCarlo, bu seriye ilişkin Twitter hesabından “Yıllar boyunca, Kıbrıs müzakerelerine katılmış olan kadınların deyimlerinden son derece ilham aldım. Kadınların barış süreçlerine anlamlı katılımı akıllı barışı yapmaktır. Bugün açılan bu sergi, bunun bir göstergesidir” paylaşımını yaptı.

Kıbrıs çözüm müzakere sürecinde, belli dönemlerde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri ile teknik komitelerde görev almış 10 kadına da yer verilen serginin ardından DiCarlo, bu kadınların bazılarının da katılımıyla bir sohbet toplantısı düzenledi. Toplantı konusunda Kıbrıs’taki BM, Twitter hesabından, “DiCarlo, Kıbrıs’taki müzakerelere katkıda bulunmuş ilham veren kadınlarla barış sürecindeki rolleri, tecrübeleri ve gelecekle ilgili fikirleri hakkında gayriresmi bir sohbet yaptı” paylaşımında bulundu.

Kıbrıs’taki BM, sosyal medya hesabından DiCarlo’nun Kıbrıslı liderler Tatar ve lider Hristodulidis ile ayrı ayrı yaptığı dünkü görüşmelere ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

“İki liderle görüşmeler detaylı kapsamlıydı. DiCarlo, BM’nin, iki tarafı karşılıklı kabul edilebilir ilerleme bulunmasına yönelik çabalarında desteklemeye süregelen bağlılığını vurguladı. DiCarlo, Genel Sekreter’in İyi Niyet Ofisi’nin tarafların hizmetinde olduğunu ve BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın liderliğindeki İyi Niyet Misyonu, teknik komitelerin bağlarının ve çalışmalarının güçlendirmesini ve daha elverişli bir atmosferin oluşturulmasına yönelik daha kapsamlı çabaları desteklemeye devam etmeye hazırdır.”

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimliksizler’in imza kampanyası 26 Mart’ta tamamlanıyor16 Mart 2023 Perşembe 12:28
  • Amcaoğlu: Depremden önce yapı denetim sistemine sahip olduk16 Mart 2023 Perşembe 11:52
  • Ertuğruloğlu: KKTC üzerine düşeni yapacak16 Mart 2023 Perşembe 11:47
  • Kemal Kılıçdaroğlu KKTC’de16 Mart 2023 Perşembe 11:08
  • Taçoy, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.16 Mart 2023 Perşembe 10:51
  • ''Maaş kesintisi'' kararı komiteden geçti16 Mart 2023 Perşembe 10:35
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar 16 Mart 2023 Perşembe16 Mart 2023 Perşembe 09:58
  • Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza!16 Mart 2023 Perşembe 00:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TDT Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere adadan ayrıldı15 Mart 2023 Çarşamba 20:27
  • Başbakan Üstel: Adıyaman, Kıbrıs için bir gecede adeta “Acıyaman”a dönüşmüştür15 Mart 2023 Çarşamba 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti