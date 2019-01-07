Dick Cheney rolüyle Altın Küre kazanan Christian Bale şeytana teşekkür etti

Dick Cheney rolüyle Altın Küre kazanan Christian Bale: Bana ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim

Vice filminde oynadığı Dick Cheney rolüyle müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küresi'ni kazanan İngiliz aktör Christian Bale, ödül töreninde yaptığı konuşmasında "Bu rolü nasıl oynayacağım konusunda bana ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim" dedi.

ABD'de 2 dönem boyunca eski başkan George W. Bush'un yardımcılığını yapan Dick Cheney'i canlandıran Bale, ödülü almasının ardından ailesine, yapmcıya ve diğer aktörlere teşekkür ettikten sonra 'Şeytan'a teşekkür etmenin doğru olacağını hissettiğini' belirterek "Bu rolü nasıl oynayacağım konusunda bana ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim" dedi.

Cheney, özellikle dış politika konusundaki görüşleri nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyordu.

Bale'in konuşması ise, ABD'li Cumhuriyetçiler tarafından tepki ve komplo teorileriyle karşılandı.

Trump destekçisi olduğu bilinen müzisyen Kaya Jones, tepkisini "Christian Bale, Dick Cheney'i oynaması için kendisine ilham veren şeytana teşekkür etti, gerçekten mi?" ifadeleriyle dile getirdi.

Başka kullanıcılar da, Bale'nin ifadelerini 'uygunsuz' bulduklarını dile getirdiler.

​Öte yandan, bir başka kullanıcı ise, 'Hollywood'un şeytan tarafından yönetildiğini' iddia etti: "Gerçekten eğlence sektörünün şeytan tarafından yönetildiğini düşünüyorum. Bir megastar olmak istiyorsanız gerçek anlamıyla ruhunuzu satmak zorundasınız."