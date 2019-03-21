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Dicle'de feribot battı: 83 ölü

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Yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde feribot battı. Feribot kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 83'e çıktığı açıklandı.
Dicle'de feribot battı: 83 ölü

Iraklı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Musul kentinde bir feribotun Dicle Nehri'nde batması sonucu ölenlerin sayısının 83'e çıktığı belirtildi. Daha önce kazada 72 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. 

Nevruz kutlamaları nedeniyle kalabalık bir yolcu kafilesini taşıyan feribotun alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin çoğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu belirtildi. Irak Sağlık Bakanlığı sözcüsü olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada en az 12 çocuğun olayda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

55 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan feribotun batmasının ardından 55 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

AFP'ye konuşan güvenlik yetkilileri, feribotun batmasının nedeninin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması olduğunu belirtti. Feribotta 100'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor. Ayrıca, feribotun batmasının ardından yolcuların imdadına yetişecek yeterli sayıda botun bulunmadığı açıklandı.

Irak Başbakanı Abel Abdül Mehdi kazanın araştırılması için talimat verdi.

Iraklı yetkililer, günler süren yoğun yağış sonrası Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

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