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Didem Soydan'a 'terör' soruşturması!

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Didem Soydan'a 'terör' soruşturması!
Didem Soydan'a 'terör' soruşturması!

Model Didem Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak, Soydan'ın Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterildi.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre model Didem Soydan, Cumartesi Anneleri’ne ilişkin olarak kişisel Instagram hesabında bir paylaşım yaptı.

Soydan, 28 Ağustos 2018 tarihli paylaşımına “Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotograf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim” notunu düştü.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Soydan’ın bu paylaşımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soydan hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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