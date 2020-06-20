Die Welt: Gazprom Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları aşmanın yolunu buldu

Alman Die Welt gazetesi, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının aslında tamamlandığını, ABD’nin elinde durumu etkileyecek herhangi bir yöntem kalmadığını yazdı.

Rus doğalgazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım-2 projesini konu alan gazete, doğalgaz boru hattının yapımının aslında tamamlandığını, ABD’nin elinde durumu etkileyecek herhangi bir yöntem kalmadığını belirtti.

ABD’nin projeyi engellemeye çalışmasına rağmen Moskova’nın yaptırım önlemlerini aşacak yolları bulmayı başardığı belirtilen yazıda, Rus enerji şirketi Gazprom’a ait Akademik Çerskiy gemisinin artık Rusya’da faaliyet gösteren STIF fonuna kayıtlı olduğu, böylece Gazprom’un Kuzey Akım-2 projesinin yapımını yıl sonuna kadar tamamlayabileceği ifade edildi.

Kuzey Akım-2 projesi

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra gaz transitini kaybetmekten çekinen Ukrayna projeye karşı çıkıyor.

ABD, geçen aralıkta projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım-2'nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya ise Kuzey Akım-2 projesinin ABD’nin yaptırımlarına rağmen tamamlanacağını ve kalan kısmının yapımı için Rus enerji şirketi Gazprom’a ait Akademik Çerskiy gemisinin kullanılacağını açıklamıştı.