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Die Welt iddia etti: “Erdoğan Yunan gemisinin batırılmasını istedi, Türk generaller kabul etmedi”

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Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Yunan gemisinin batırılmasını istediğini öne sürdü. Gazete bu isteğin komutanlar tarafından kabul edilmediğini iddia etti.
Die Welt iddia etti: “Erdoğan Yunan gemisinin batırılmasını istedi, Türk generaller kabul etmedi”

Almanya’da yayımlanan Die Welt gazetesi, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir Yunan gemisinin batırılmasını istediğini öne sürdü. Gazete bu isteğin komutanlar tarafından kabul edilmediğini iddia etti.

Gazetede yayımlanan ‘Erdoğan’ın hesaplanmış savaşı’ başlıklı makalede, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime değinildi. Gazete, ‘Eğer Erdoğan’a kalsaydı Türkiye bir Yunan gemisini çok zaman önce batırmıştı’ iddiasını ortaya attı.

Alman gazetenin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, birkaç gün önce Türk generallerinden bir Yunan gemisini batırmalarını fakat kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olunmasını istediğini aktardı.

Haberde, Türk askeri yetkililerin bu isteği reddettiğinde ise bu sefer başka bir kişinin Yunan askeri uçağını vurmayı önerdiği iddia edildi.

Makalede, vurulacak uçağın pilotunun ise fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulabileceğinin söylendiği fakat bu isteğin de generaller tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü.

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