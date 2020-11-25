Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Son olarak 1 ay önce beyninden pıhtı alınan futbol efsanesi ciddi bir ameliyat geçirmesine rağmen sağlıklı şekilde evine taburcu olmayı başarmıştı.

Futbolunun son döneminde alkol ve uyuşturucu ile anılan ancak Küba lideri Fidel Kastro tarafından tedavi ettirilen Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın yanısıra Napoli ev Boca Juniors'un da efsanesiydi. Yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.

"O Tanrı'nın eliydi"

Napoli'yle İtalya'da şampiyonluk yaşayan hatta Napolililer'in 1990 Dünya Kupası'nda İtalya yerine Arjantin'i tutmasını sağlayan Maradona, ülkesiyle Meksika'daki 1986 Dünya Kupası'nı da kaldırmıştı. Turnuvada İngiltere'ye attığı iki gol futbolseverler tarafından hala unutulmayan Maradona bu gollerden birini eliyle atmış, gol geçerli sayılınca da maç sonu konuyla ilgili olarak "O benim değil, Tanrı'nın eliydi" demişti.