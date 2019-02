Dijiseksüel kimlere denir?

Bilim insanlarının araştırmasına göre, insan beyni, sanal gerçekliği ‘akla yatkın’ olarak algılayarak tepki veriyor.

Teknoloji alanında görülen sıçramalar, insanların cinsel hayatlarını radikal bir biçimde değiştirebilir. Bilim insanlarına göre özellikle sanal gerçeklik teknolojileri, bu alanda görülen hızlı gelişimin ardından daha fazla insan tarafından cinsel deneyimler için kullanılacak.

‘İkinci dalga' olarak adlandırılan seks robotları, sanal gerçeklik ortamları ya da geri bildirimsel teknolojilerin, insanların cinsel kimliklerini nasıl gördükleri üzerinde de değişikliklere yol açacağı öngörülüyor.

