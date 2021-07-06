Dijital Atölye'nin bu haftaki konuğu Ömer Akama

Dijital Atölye'nin bu haftaki konuğu Kıbrıs'ın sevilen isimlerinden Ömer Akama.
Renkli kişiliği ve kendine has tavırları ile Ömer Akama ile 6 Temmuz Salı 21:00'da Kıbrıs'ta Influencer Ekosistemi'ni konuşacağız.
Dijital Atölye'nin bu haftaki konuğu Kıbrıs'ın sevilen isimlerinden Ömer Akama.
Renkli kişiliği ve kendine has tavırları ile Ömer Akama ile 6 Temmuz Salı 21:00'da Kıbrıs'ta Influencer Ekosistemi'ni konuşacağız.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.