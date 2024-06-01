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"Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu" oluşturuldu

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Başbakanlığa bağlı "Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu" oluşturuldu.
"Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu" oluşturuldu

Başbakanlığa bağlı "Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu" oluşturuldu.

Kuruluş nedeniyle "E-Devlet Yürütme Kurulu" iptal edilerek, "Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar Listesi"nden çıkarıldı.

Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar listesi tadil edilerek, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, "Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasası" ile Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu oluşturulduğundan E-Devlet Yürütme Kurulu Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edildi

Listede, Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar listesinde E-Devlet Yürütme Kurulu yerine Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu yer aldı.

 

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