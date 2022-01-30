  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Dijital Dünyada Kişisel Veriler Nasıl Korunur

»
Dijital Dünyada Kişisel Veriler Nasıl Korunur?
Dijital Dünyada Kişisel Veriler Nasıl Korunur

Dijital dünyanın dev şirketleri, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle son yıllarda yüklü para cezalarına çarptırıldı. Peki uygulamalar verileri nasıl elde ediyor, dijital dünyada mahremiyeti korumak için ne tür önlemler alınmalı?

İnternette kişisel bilgilerin gizliliğinde ihlal vakaları gündemden düşmüyor.

Bu kez, bilişim devi Google kişilerin konumlarını rızası dışında takip ettiği iddiasıyla gündemde.

ABD'de 4 eyaletin başsavcısı, Google'a konum gizliliğini kapatan kullanıcıları takip etmeye devam ettiği iddiasıyla dava açtı.

Bu gelişme, akıllı cihazlardaki güvenlik açıklarını akıllara getirdi.

Birçok kullanıcı, kişisel verilerini korumak için dijital uygulamaların mikrofon, kamera, konum bilgilerine erişimine izin vermiyor. Ancak uzmanlara göre bu önemler, mahremiyetin korunması için yeterli değil.

"Cebimizdeki casus"

Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, konuyla ilgili demecinde şunları söyledi:

"On binlerce uygulama aracılığıyla telefonlarımızı tam tabirle 'cebimizdeki casus'a dönüştürdüler hatta buna günümüzde 'gözetleme kapitalizmi' diyoruz. Aslında bu noktada dikkat edilmesi gereken çok basit bir kural var. Dijital dünyada bir ürün bedeva ise ürün sizsiniz ve çok dikkatli olmalısınız."

"Beyin hacki" nedir?

Mahremiyet ihlalinin ilerleyen yıllarda çok daha vahim boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Say, "Önümüzdeki yıllarda yapay zeka, kuantum bilgisayarlar ve biyometrik cihazlar sayesinde 'beyin hacki' dediğimiz, sadece hayatınızı değil, tüm karakter özelliklerinizi anlamak, hatta kendinizden bile bilmediğiniz, bilinçaltına ittiğiniz tüm sırlarınızı keşfetmek ve bunları kullanarak davranışlarınızı yönlendirmek mümkün olabilecek." dedi.

 

Dijital dünyada güvenliği sağlamak için ne yapmalı?

Akıllı telefonların işletim sisteminin güncellenmesi, güvenliği artırmaya yardımcı oluyor.

"Uygulamaların bizimle ilgili neyi takip ettiğini ve fotoğraflara, mikrofona, kontaklara, lokasyon datalarına, neye erişebildiklerini bilmeniz çok önemli." diyen Gökhan Say, telefonun gereğinden fazla ısınması, pilinin çabuk bitmesi veya fazla veri tüketmesi halinde "resetlenmesi" gerekebileceğine vurgu yaptı.

 

Sanal güvenliği sağlamak için ayrıca, telefona yüklenecek uygulamanın özellikleri detaylıca incelenmeli, casus yazılımlara karşı antivirüs programı kullanılmalı ve 2 faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tiktok Fenomeni İphone’un Arkasındaki Gizli Tuşu Buldu: ‘Hayatımı Değiştirdi’28 Ocak 2022 Cuma 20:51
  • Elon Musk: Biden insan formunda rutubetli bir kukla28 Ocak 2022 Cuma 11:03
  • Nadir bir 'kayıp halka kara delik' bulundu28 Ocak 2022 Cuma 10:32
  • AB Mahkemesi, Intel'e kesilen 1 milyar avronun üzerindeki para cezasını iptal etti28 Ocak 2022 Cuma 00:50
  • Bilim İnsanları Nükleer Füzyonda 'Yanan Plazma' Hedefine Ulaştı27 Ocak 2022 Perşembe 23:50
  • Apple, İphone Üzerinden Temassız Ödeme Özelliği Üzerinde Çalışıyor27 Ocak 2022 Perşembe 21:50
  • AB: Whatsapp Kişisel Veriler Hakkında Kullanıcıları Daha İyi Bilgilendirmeli27 Ocak 2022 Perşembe 21:40
  • AB: WhatsApp Kişisel Veriler Hakkında Kullanıcıları Daha İyi Bilgilendirmeli27 Ocak 2022 Perşembe 18:51
  • Ormanlar Yok Oluyor Ama… ABD’de Mekanik Ağaç Geliştirildi26 Ocak 2022 Çarşamba 23:51
  • Twitter: Türkiye, En Çok İçerik Kaldırılmasını İsteyen Beş Ülkeden Biri26 Ocak 2022 Çarşamba 23:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti