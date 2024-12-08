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Dijital Eğitim Platformu E-Study Box’un gelenekselleşen “Buy Knowledge Day” kampanyası ile tüm içerikler 9 Aralık’ta yüzde 90 indirimli olacak

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Dijital Eğitim Platformu E-Study Box’un gelenekselleşen “Buy Knowledge Day” kampanyası ile tüm içerikler 9 Aralık’ta yüzde 90 indirimli olacak
Dijital Eğitim Platformu E-Study Box’un gelenekselleşen “Buy Knowledge Day” kampanyası ile tüm içerikler 9 Aralık’ta yüzde 90 indirimli olacak

Dijital Eğitim Platformu E-Study Box’un gelenekselleşen “Buy Knowledge Day” kampanyası ile tüm içerikler 9 Aralık’ta yüzde 90 indirimli olacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaşam boyu eğitim sunan dijital platformu E-Study Box, büyük ilgi gören “Buy Knowledge Day” etkinliğini bu yıl üçüncü kez düzenliyor. 9 Aralık Pazartesi gerçekleşecek etkinlik kapsamında, platformdaki yüzlerce farklı kurs içeriğine yüzde 90’a varan indirimle erişim imkanı sunulacak.

Sanattan sağlığa, çocuk gelişiminden ebeveyn eğitimine, gastronomiden Kıbrıs kültürüne kadar geniş bir yelpazede kişiselleştirilmiş eğitim deneyimi sunan E-Study Box, “Bilgiyi Keşfet, Geleceğini Şekillendir!” sloganı ile kullanıcılarını geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Akademik gelişim, sınava hazırlık, dil eğitimi, etkili iletişim alanı bulunan platformda; beden dili, yoga, drone eğitimi gibi pek çok popüler konuya yönelik kurs seçenekleri de yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Buy Knowledge Day etkinliği bu yıl, daha kapsamlı içeriklerle yeniden yapılıyor. Kariyerine katkı sağlamak veya yeni bir alanda kendini geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Hayal et, başla ve öğren!

Buy Knowledge Day etkinliğinden yararlanmak ve tüm içeriklere yüzde 90’a varan indirimlerle erişmek için tek yapmanız gereken tek şey ise www.e-studybox.com adresine gidip kayıt oluşturmak.

Yalnızca bir indirim etkinliği olmayan Buy Knowledge Day, öğrenmeye, gelişime ve harekete geçmeye tutkulu olanlar için bir fırsat. E-Study Box ile geleceğine yatırım yap ve öğrenmenin sınırsız dünyasına adım at.  

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