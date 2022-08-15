Dijital içerik platformları YouTube’da toplanıyor

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Google'ın sahip olduğu video akışı platformu YouTube, en az 18 ay gibi uzun bir süredir "kanal mağazası" geliştirdiğini ve şu anda potansiyel ortak şirketlerle görüşmelerde bulunduğu bildirdi.

YouTube, TV abonelerine Netflix, Disney Plus ve HBO Max gibi ekstra hizmetlere erişim ekleme seçeneği sunacak. Mağaza, görünüşe göre insanlara ana YouTube uygulaması üzerinden ekstra akış hizmetleri satın almanın bir yolunu sunacak.

The Wall Street Journal, YouTube'un platformunu şirketler için akış hizmetlerini pazarlamak için harika bir yol olarak kullanılabileceğini söylüyor. Çünkü, izleyiciler fragmanları YouTube web sitesinden veya uygulaması üzerinden ücretsiz olarak izleyebileceği için ardından kolayca bir abonelik için ödeme yapabilecekler.

Ancak ortaklık kuran şirketler, video platformunda yapılan satın alma işlemleri için kazançlarını büyük bir kısmını YouTube ile paylaşmak zorunda kalacak. Ayrıca The Wall Street Journal, YouTube'un, her bir ortaklık kurulacak şirket için şartları değişse de abonelik gelirlerini onlarla nasıl bölüneceğini uzun süredir tartıştıklarını belirtti.

Geliri ortaklarla paylaşmak zorunda kalma ihtimaline rağmen, artık daha fazla akış hizmeti yeni paketler veya ekipler oluşturma fikrine açık. Starz CEO'su Jeffrey Hirsch, akış hizmetlerini diğer şirketlerle bir araya getirmenin kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yaratıcağını söyledi. Ayrıca, sağlayıcıların teklifleri daha fazla kişiye sunulacağı için abonelerin iptal edilme olasılığı azalır.