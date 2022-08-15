  • BIST 2.870,37
  • Altın 1032.215
  • Dolar 17.9569
  • Euro 18.3787
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Dijital içerik platformları YouTube’da toplanıyor

»
YouTube, çeşitli akış hizmetleri için abonelik satın alınabilecek bir çevrimiçi mağaza üzerinde çalışıyor
Dijital içerik platformları YouTube’da toplanıyor

A-AA+

Google'ın sahip olduğu video akışı platformu YouTube, en az 18 ay gibi uzun bir süredir "kanal mağazası" geliştirdiğini ve şu anda potansiyel ortak şirketlerle görüşmelerde bulunduğu bildirdi.

YouTube, TV abonelerine Netflix, Disney Plus ve HBO Max gibi ekstra hizmetlere erişim ekleme seçeneği sunacak. Mağaza, görünüşe göre insanlara ana YouTube uygulaması üzerinden ekstra akış hizmetleri satın almanın bir yolunu sunacak.

The Wall Street Journal, YouTube'un platformunu şirketler için akış hizmetlerini pazarlamak için harika bir yol olarak kullanılabileceğini söylüyor. Çünkü, izleyiciler fragmanları YouTube web sitesinden veya uygulaması üzerinden ücretsiz olarak izleyebileceği için ardından kolayca bir abonelik için ödeme yapabilecekler.

Ancak ortaklık kuran şirketler, video platformunda yapılan satın alma işlemleri için kazançlarını büyük bir kısmını YouTube ile paylaşmak zorunda kalacak. Ayrıca The Wall Street Journal, YouTube'un, her bir ortaklık kurulacak şirket için şartları değişse de abonelik gelirlerini onlarla nasıl bölüneceğini uzun süredir tartıştıklarını belirtti.

Geliri ortaklarla paylaşmak zorunda kalma ihtimaline rağmen, artık daha fazla akış hizmeti yeni paketler veya ekipler oluşturma fikrine açık. Starz CEO'su Jeffrey Hirsch, akış hizmetlerini diğer şirketlerle bir araya getirmenin kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yaratıcağını söyledi. Ayrıca, sağlayıcıların teklifleri daha fazla kişiye sunulacağı için abonelerin iptal edilme olasılığı azalır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rüzgar çiftliklerinin verimini artırmak mümkün!13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:35
  • Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor!13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:43
  • Dünyaca ünlü web sitelerinde yasa dışı silah satışı: 300 liradan daha düşük fiyata12 Ağustos 2022 Cuma 23:17
  • Seks sitesi rakiplerini engellemek için Meta’ya rüşvet verdi12 Ağustos 2022 Cuma 00:44
  • Facebook’un yapay zekası Mark Zuckerberg’i hedef aldı: Etik değil ve ürkütücü11 Ağustos 2022 Perşembe 19:51
  • Çin'de sürücüsüz taksi dönemi11 Ağustos 2022 Perşembe 12:00
  • Disney toplam abone sayısında ilk kez Netflix'i geride bıraktı11 Ağustos 2022 Perşembe 11:55
  • Tesla araçları çocuk yayaları görmüyor11 Ağustos 2022 Perşembe 09:24
  • WhatsApp'a yeni özellikler geliyor11 Ağustos 2022 Perşembe 08:49
  • AMD Ryzen 7000’in kutusu ortaya çıktı!10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti