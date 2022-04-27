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Dijital Kimlik Kavramı Tartışıldı

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Dijital Kimlik Kavramı Tartışıldı
Dijital Kimlik Kavramı Tartışıldı

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile düzenlenen “Medya Okuryazarlığı: Çok Noktadan, Çok Kişiye, Çok Boyutlu İletişim” konulu webinarda, “dijital kimlik” kavramı tartışıldı, AB’nin “medya okuryazarlığı” ile ilgili politikaları ele alındı. 

İnternet üzerinden düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasında da canlı olarak yayınlandı.

Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’un katılımı ile Gazeteci-Yazar Sami Özuslu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, “medya okuryazarlığının hiçbir zaman bugünkü kadar önemli olmadığından, söz konusu kavramın kitap, TV ve internet dahil olmak üzere her türlü medyayı analiz etme ve üretme yeteneği” olduğundan bahsedildi.

Yaşına bakılmaksızın tüm vatandaşlar için çok önemli bir beceri olmasının yanı sıra medya okuryazarlığı ile ülkelerin bilgili öğrenciler yetiştirme, öğrencileri yüksek vasıflı teknik işlere dahil etme hedeflerine ve kalkınmaya katkısına da değinildi.

Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’un interaktif anlatımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, günümüzde medyanın etki, kapsam ve yönlendirme gibi nitelikleri nedeniyle bütün bireylerin üzerinde önemli bir kontrol gücüne sahip olduğuna vurgu yapılırken, medyanın kontrol etkisinin olumsuz sorunlara yol açmaması için medya okuryazarlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

Prof. Orhon konuşmasında, “Medya okuryazarlığı kavramı içerisinde çocuk ve medya düzlemine ailenin de katılması, yani belki de yeni bir tarifle aile okuryazarlığının da medya okuryazarlığının yanında üretilebilmesi gerekmektedir” dedi.

Etkinlikte tartışılan konular arasında ayrıca; “sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte güvenilir kaynaklara ulaşabilmeyi zorlaştıran bilgi çokluğu ve kirliliğinin küresel düzlemde nasıl bir sorun haline geldiği, manipüle edici, provoke edici, yalan ve yanıltıcı bilginin nasıl yayıldığı, bu tarz bilgi ve haberlerin nasıl ayırt edilebileceği ve bunlarla mücadele için yapılabilecekler” yer aldı.

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